Morre Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez

O general de divisão da reserva do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que as Forças Armadas não são salvadoras da pátria. Em participação no UOL Entrevista desta quinta-feira (2), ele disse que o presidente criou essa ideia.

“Ir para frente dos quartéis é um problema de manipulação da população, com a ideia de que precisamos de uma intervenção militar para salvar o Brasil. É uma ideia que o governo vem tentando, ao se confundir com a instituição militar, desde o início, falando ‘minhas Forças Armadas’, ‘o meu exército’. Isso vai criando um ambiente em que as Forças Armadas são a salvação. Salvação é o povo e suas instituições”.

O ex-ministro disse que os protestos antidemocráticos de bolsonaristas acontecem por causa de fake news divulgadas ao longo do governo de Bolsonaro.

“É um problema sério, decorrente de um longo processo de manipulação, onde a indústria de fake news foi se aperfeiçoando, principalmente com recurso de redes sociais. Essa indústria de fake news foi minando a opinião pública, com um profissionalismo de fake news, com teorias da conspiração”, explicou o general.

O ex-aliado de Bolsonaro também apontou a responsabilidade do presidente nesses protestos.

“A responsabilidade de uma autoridade é transmitir tranquilidade e segurança para a população que ele governa. Isso precisaria ser feito. No caso da pandemia ele não transmitiu tranquilidade. E na eleição não transmitiu tranquilidade.”

O general também foi categórico em dizer que o resultado das urnas tem que ser aceito, e que não fazer isso é um problema comportamental do presidente.

“Tem que aceitar resultado. Quando aceita resultado, transmite uma noção institucional para a população. Essa demora para aceitar o resultado e construir os próximos passos é um problema comportamental, que estimula esse tipo de coisa”, acrescentou.

Confira a entrevista completa no Portal Uol.