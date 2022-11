Bebedeira em distribuidora termina com morador em situação de rua esfaqueado

Na manhã deste sábado, 5, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo de Melo (IIRHM) participou da ação do Ministério Público do Acre (MPAC) com emissão de Carteira Nacional de Identidade.

O MP na Comunidade foi realizado na Escola José Augusto de Araújo,em Tarauacá, com a oferta de vários serviços a comunidade.

A Polícia Civil do estado do Acre é parceira do Ministério Público do Acre e leva cidadania com a emissão do documento de identificação as pessoas que mais precisam seguir do diretrizes da atual gestão.