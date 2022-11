Acumulou de novo: Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado (5)

Na tarde desta quinta-feira, 3, a Polícia Civil no município de Bujari efetuou a prisão de I.O.M, 39 anos de idade, suspeito de abusar sexualmente de sua própria filha, adolescente, à época dos fatos, com apenas 13 anos de idade.

De acordo com a Autoridade Policial que conduz as investigações, Delegado Bruno Coelho Oliveira, há fortes indícios do cometimento do crime, visto que as declarações da vítima são firmes, coerentes e sem contradição.

Após noticiado os fatos, a Polícia Civil agiu rapidamente e representou pela prisão temporária do suspeito, a qual foi cumprida na tarde desta quinta-feira. As investigações continuam a fim elucidar o fato.

Para mais, o delegado disse que, além da prisão efetuada, que de suma importância para cessar novos abusos, é importante dar o apoio necessário à vítima, a qual já foi encaminhada à casa da mãe, iniciou tratamento psicológico, e está sendo acompanhada pela equipe multidisciplinar da Rede de Apoio Ninho da Paz do município de Bujari/AC.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral do município e seguirá à disposição da justiça.