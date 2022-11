Bolsonaristas se negam a negociar com PRF e bloqueio na BR-364 continua

Por meio de uma live, na tarde desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou publicamente pela segunda vez depois que perdeu as eleições para Lula no último domingo (30). Com semblante abatido, Bolsonaro pediu que manifestantes em todo o Brasil abandonem os bloqueios de intenção golpista em vários pontos do país.

“Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa, eu também, estou tão chateado, tão triste quanto vocês, mas temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático, mas tem algo que não é legal, o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas”, disse o presidente.

Bolsonaro lembrou a Constituição dizendo que sempre esteve “dentro das quatro linhas” da Carta Magna reforçando a necessidade de se respeitar o direito de outras pessoas e ainda o prejuízo que está sendo causado à economia. Ele considerou legítimas as manifestações em todo o Brasil desde que os protestos ocorram de outra forma.

Outro ponto relevante do pronunciamento do presidente foi quando ele procurou deixar claro que não têm participação na autoria dos movimentos, claramente de maneira a evitar processos futuros por incentivo aos atos antidemocráticos que resistem há dois dias às ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a desobstrução das rodovias federais.

“Eu quero fazer um apelo a vocês, desobstruam as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, a nossa legitimidade. Outras manifestações que vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático, fiquem à vontade. E deixo claro que vocês estão agindo espontaneamente. Não pensem mal de mim”, afirmou.

O vídeo do presidente pedindo que apoiadores deixem as rodovias também foi compartilhado nas redes sociais pelo ministro da Comunicação, Fabia Faria, e pelo senador e filho dele, Flávio Bolsonaro (PL). O pedido de Bolsonaro chega no terceiro dia de bloqueios, após uma série de críticas e ordens do STF (Supremo Tribunal Federal) para que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) retirasse os bolsonaristas das estradas.

O número de rodovias federais bloqueadas ou parcialmente interditadas no Brasil por manifestantes contrários ao resultado das eleições é de 146, segundo boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) às 16h31. De acordo com a PRF, o total de manifestações desfeitas desde o início das atividades da corporação foram de 688 e as multas aplicadas foram 1.992.