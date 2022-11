Bolsonaristas liberam entrada do 61° BIS em Cruzeiro do Sul, mas mantêm tendas no local

Na manhã desta segunda, 31, durante uma reunião no gabinete do prefeito Zequinha Lima da qual participaram o Secretário de Indústria Ciência e Tecnologia do Estado, Assurbanipal Barbary de Mesquita e a representante da Federação das Indústrias do Acre, Janaína Terças, foi formalizado o convite para que a iniciativa privada venha a se somar ao Projeto “Abrindo Portas para o Primeiro Emprego”.

O projeto proporciona estágio remunerado durante dez meses em setores de órgãos públicos. O objetivo do projeto é oferecer uma oportunidade de primeiro emprego, que passa a constar no currículo destes jovens. Nesta primeira educação do projeto, que é um piloto, participam 86 jovens de Cruzeiro do Sul.

O projeto de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães foi encampado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul e conta ainda com o apoio da SEICT do Governo do Estado. A partir desta reunião, a iniciativa privada também passa a fazer parte do projeto.

“Este é um projeto inovador, experimental do deputado Edvaldo Magalhães e que o prefeito Zequinha acreditou nesta ideia. Através dele os jovens começam a entender melhor o mundo do trabalho, as relações pessoais e profissionais, de grupo. É um projeto realizado a três mãos: parlamento, prefeitura e governo do estado e agora estamos fazendo o convite para que a iniciativa privada também venha a se somar, para que estes jovens possam estagiar dentro das indústrias acreanas”, explicou o secretário Assurbanipal Barbary.

“A Federação das Indústrias vem para abrir as portas da indústria local para que os jovens possam participar do dia a dia da empresa para a experiência de primeiro emprego para dar suporte para eles em futuros empregos para estarem inseridos no mercado de trabalho. A FIEAC vai sim participar e auxiliar no que diz e respeito às indústrias privadas”, explicou Janaína Terças, representante da FIEAC no Juruá.

“Reconhecemos a importância deste projeto principalmente para os jovens que muitas vezes ao procurarem um emprego se deparam com a exigência de experiência profissional. Este projeto do deputado Edvaldo Magalhães busca ajudar os jovens a terem essa experiência em seu currículo e contamos ainda também com a parceria da SEICT que ajuda na capacitação profissional e agora com a FIEAC que vai permitir a ampliação do projeto, inserindo estes jovens agora não apenas em órgãos públicos, mas também na iniciativa privada”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

A SEICT oferece gratuitamente cursos de capacitação nas áreas administrativa e tecnológica. Mais informações no site https://capacitacao.seict.ac.gov.br/