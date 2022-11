Acre vai ter mais feriado prolongado em novembro

Quem é servidor público já pode se programar para mais um feriadão prolongado. O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 3, a antecipação do feriado estadual de Tratado de Petrópolis do seu dia original, 17, para o dia 14 de novembro, uma segunda-feira.

Com a antecipação, o feriado estadual vai “colar” com o Dia da Proclamação da República, dia 15, feriado nacional, fazendo com que os servidores públicos tenham quatro dias de descanso.

O Tratado de Petrópolis é o último feriado estadual do ano, restando apenas o Natal, em dezembro, que é feriado nacional.