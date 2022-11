Judiciário do Acre atende por plantão no feriado nacional de Finados

O Poder Judiciário do Acre atuará em regime de plantão nesta quarta-feira, 2, em alusão ao feriado nacional do Dia de Finados (Lei Federal nº 10.607, de 19/12/2002). O feriado consta no calendário institucional do Tribunal de Justiça do Acre .

Neste dia não haverá expediente nas unidades administrativas e judiciárias. Com isso, os prazos que devam iniciar ou terminar nesta data ficam, automaticamente, prorrogados para o dia útil subsequente.

O advogado ou usuário que for protocolar medidas de urgência no período do plantão judicial, deverá entrar em contato com o servidor plantonista, de acordo com a escala de Plantão Judiciário.

As atividades retomam normalmente nas unidades na quinta-feira, 3/11.