Eleito deputado federal, Coronel Ulysses participa de ato bolsonarista que pede intervenção militar

Na manhã desta quarta-feira, 2, feriado nacional do Dia dos Finados, milhares de pessoas compareceram ao cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate, em Rio Branco, para prestar as homenagens ao entes queridos que partiram para o segundo plano – a chamada vida eterna espiritual.

Ao ac24horas, Antônio Sobral Dourado, gerente do Morada da Paz, disse que desde o início da construção do cemitério – há 23 anos, já foram mais 19 mil pessoas sepultadas. “A gente espera 28 mil familiares e visitantes”, comentou.

A direção do cemitério destacou que durante o dia haverá duas grandes programações religiosas, às 9h ocorreu uma missa e às 14h tem culto evangélico.

Lágrimas aos entes queridos

Durante as visitas a reportagem do ac24horas conversou com pessoas que perderam familiares para a Covid-19. De acordo com Maria Alexandrina Moura, 49 anos, o momento é de tristeza. “Perdi um filho e a dor é imensa. Só quem perde sabe a dor da partida”, declarou emocionada.