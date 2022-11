Cerca de 28 mil pessoas são esperadas para homenagens a entes queridos no Morada da Paz

Apesar de a Justiça Federal ter determinado na noite dessa terça-feira, 1°, que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) atuem imediatamente para a retirada de pessoas, veículos e/ou objetos que estejam obstruindo o regular tráfego nas rodovias federais no Acre, o Estado amanheceu nesta quarta-feira, 2, com dois pontos de interdição.

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal do Acre às 8h20, garantindo bloqueio total no km 31 do município de Acrelândia e interdição parcial no km 300 da BR-317 do município de Brasileia.

O Ministério Público Federal sugeriu, bem como a Justiça Federal, inoperância ou, no mínimo, a ausência de atuação eficiente das corporações no Acre. Isso porque os pontos de bloqueio persistem e a notícia divulgada em nota oficial pela PM é de que ainda não tinha sido acionada, embora estivesse à disposição da PRF.

Segundo a decisão da noite de ontem, as polícias devem agir imediatamente em ação isolada ou articulada, mas que esgote os meios de inteligência e de uso lícito da força para o cumprimento da ordem judicial, retirando inclusive as barreiras que eventualmente tenham elas – polícias – estabelecido, ressalvado, obviamente, o direito de fiscalização dos transeuntes.

A juíza que exarou a decisão ainda ordenou que o Diretor da Polícia Rodoviária Federal e o Comandante da Polícia Militar expliquem as ações constantes nos vídeos apresentados pelo MPF e que instruem a ação, e o comportamento de integrantes das corporações, informando as medidas que tenham adotado a partir do conhecimento dos fatos.