PRF aposentado do Acre aconselha manifestantes que estão bloqueando as estradas

A Polícia Rodoviária Federal informou que no estado do Acre tem apenas um ponto de bloqueios nas estradas federais existentes no estado na manhã desta terça-feira, 1.

O local onde os manifestantes permanecem com o protesto é na BR-317, logo após o município de Brasileia com destino à Assis Brasil, fronteira com o Peru e a Bolívia. Os outros pontos de bloqueio na BR-364, na altura do quilômetro 121 em Rio Branco e na BR-317, nas imediações da Fazenda Nichteroy, após Senador Guiomard foram encerrados.

A Polícia Rodoviária Federal no Acre não informou se promoverá ao longo do dia de hoje alguma ação de desobstrução da rodovia após determinação da justiça. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, nos primeiros minutos desta terça-feira (1º), para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à PRF e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e não aceitam a derrota nas eleições do último domingo.