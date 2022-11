Pela segunda noite consecutiva, escuridão no Parque do Tucumã preocupa frequentadores

O jovem Matheus Henrique Santos de Oliveira, de 19 anos, que foi ferido a tiros na tarde desta segunda-feira, 31, na Travessa São João, no bairro Bahia Nova na região da Baixada da Sobral em Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu pelo turno da noite no Pronto-Socorro.

Matheus que deu entrada na unidade hospitalar com um projétil na região do abdômen e outro no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico, mas depois de algumas horas, não resistiu e veio a óbito.

Entenda o caso

Matheus estava na sua residência quando avisou a sua mãe que estava saindo de bicicleta e que logo voltaria para casa. Após alguns minutos, o jovem retornou a sua residência ferido com um tiro no abdômen e outro que atingiu no braço esquerdo.

Ao ver seu filho ferido a mãe acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas não tiveram êxito durante a ação.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).