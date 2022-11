Pastor Malafaia: “Já estou orando pelo Lula”

O pastor Silas Malafaia foi categórico na sua fala sobre o resultado das urnas. Para ele, a democracia funciona assim: Quem tem mais votos é eleito e o Lula obteve maioria nas urnas. “Já estou orando pelo Lula como a Bíblia manda, devemos orar pelas autoridades”. Todo o esforço para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) derrotasse Lula foi feito pela maioria esmagadora dos evangélicos, mas Deus, o Soberano, permitiu que o candidato petista voltasse ao poder.

O deputado federal pastor Marcos Feliciano seguiu a toada do pastor Silas respeitando o resultado das urnas, mas reafirmando a defesa dos valores cristãos. Em seguida, outros líderes religiosos aceitaram o resultado, compreendendo que a vontade das urnas é a expressão democrática da vontade de Deus.

No passado, reis eram ungidos com óleo. Com o fim das monarquias absolutistas e a ascensão dos estados nacionais a unção para a escolha do líder, como dizia o pastor Afif Arão, é pelo voto. Razão pela o voto não pode ser negociado, vendido ou trocado por dinheiro ou favores. Mesmo com Bolsonaro fora da presidência, vale lembrar que a nação evangélica elegeu senadores e deputados federais que podem impedir leis que considerem contrárias aos seus dogmas. Para o pastor Malafaia, o momento é de oração e não de confusão. Novas eleições virão.

“Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor”. (William Shakespeare)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) parabenizou a chapa Lula/Alckmin pela vitória nas urnas.

. Com justa razão, quer parcerias com os governos estaduais e federais.

. O contador e economista Rômulo Grandidier deverá ser um dos homens mais fortes do segundo mandato do governador Gladson Cameli.

. Deverá ocupar a Casa Civil do governo!

. Sua lealdade ao governador Gladson Cameli é a toda prova.

. Não confundam alhos com bugalhos:

. O futuro governo de Lula não será o pretérito governo de Dilma Rousseff.

. Com certeza, será um governo de quatro anos muito mais ao centro do que à esquerda.

. Até pela sua composição!

. Em São Paulo, o governador eleito Tarcísio Freitas já se entendeu com Fernando Haddad e o vice eleito Geraldo Alckmin.

. Assim é que se faz para governar bem e para todos.

. O governador Gladson Cameli manifestou o respeito ao resultado das urnas aos patriotas e cidadãos do bem.

. Como dizia a professora Maria de Jesus na Escola Dominical quando criança:

. “Deus não é um Deus de confusão meu filho”.

. O silêncio do presidente Bolsonaro é um grito.

. Graças a Deus pela rede social, não fosse ela estariam todos de revólveres, facas, paus e pedras brigando nas ruas.

. Eleitor perguntando como ficam os vereadores e prefeitos petistas que não apoiaram os candidatos do partido nas eleições?

. A pergunta deve ser feita ao Cesário Braga, presidente do PT, não a mim.

. Seu mentiroso! Mentiroso é você; não é você, é você… uma lástima!

. Bom dia!