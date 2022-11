Médica do Acre condenada por agredir criança com Down chama eleitores de Lula de filhos da p***

A médica Sirlândia Brito, que mora no município de Feijó, que se declara bolsonarista, fez uma publicação nas redes sociais que está causando uma enorme polêmica.

Inconformada com a vitória de Lula nas eleições deste domingo, 30, a médica postou em suas redes sociais um vídeo de um suposto bandido comemorando o resultado da eleição, onde afirma “se tiver na rua com um revólver e não for ladrão, vai morrer”. Mas o que provocou revolta nas redes sociais foi o que a médica escreveu na legenda do vídeo. Sirlândia afirma: “Eu desejo a todos que votaram no Lula, que seus filhos e vcs encontrem esse tipo de tralha na gente, que tenham as casas e corpos invadidos e reconheçam o corpo de seus entes queridos nos hospitais e necrotérios, pra vcs aprenderem a colher o q plantam. Bando de filhos da phut4. Enquanto a mim…estarei aqui, tentando salvar as vidas dos seus entes queridos, que essas merdas irão tirar, então a gente se vê por aí”, disse.

Esta não é a primeira polêmica da médica. Sirlândia Brito já foi condenada por ter agredido uma criança de seis anos com Síndrome de Down (leia aqui). A condenação, em 2018, pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco levou em conta que a atitude da médica causou abalo moral nos pais da criança.

O caso ocorreu em 2016, quando Sirlândia, que esperava atendimento em uma unidade de saúde, revidou com um tapa na criança após ela ter batido em seu ombro.

A reportagem procurou o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) que afirmou em nota se tratar de um posicionamento pessoal e como não se trata de nenhuma prática de ato médico foge de suas responsabilidades. “O Conselho Regional de Medicina do Acre informa que, em relação à publicação da médica citada, não se verifica nenhuma prática de ato médico e que as manifestações pessoais de qualquer profissional são de responsabilidade própria, não cabendo a avaliação deste Conselho. Conforme os princípios fundamentais da ética médica, a Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem nenhuma discriminação de qualquer natureza.

