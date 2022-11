Prefeito sanciona leis de remissão de IPTU e de compensação da dívida ativa por precatórios

Após o resultado das eleições presidenciais deste ano, realizado no último domingo, 30, que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, centenas de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, derrotado no pleito, decidiram realizar um ato chamado de “Paralisação Geral no Acre”, no estacionamento da loja Havan e no estacionamento da Arena da Floresta, com objetivo de apoiar uma possível intervenção militar no país.

O motorista de aplicativo, Carlos Lima, disse que defende o presidente Jair Bolsonaro e se mostrou contrário à eleição de Lula. “Eu defendo os princípios da família, liberdade de expressão, país conservador e não aceito a posse do candidato petista. Eu defendo também o artigo 142 que trata da intervenção das forças armadas”, declarou.

A manifestação dos apoiadores de Bolsonaro ocorre simultaneamente em vários Estados do país. No Acre, desde as primeiras horas da manhã, foram fechados vários trechos da BR-364 e BR-317.

Recentemente, o Ministério Público Federal (MPF), pediu que a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal realizassem a desobstrução das estradas – liberando o tráfego.