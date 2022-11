Porto Walter ganha 1ª academia ao ar livre

Em Cruzeiro do Sul e outras 4 cidades do Vale do Juruá, há 58 localidades de difícil acesso. Em 9 delas os mesários, urnas e forças de segurança só chegam de avião e ou barco e em 6, só de helicóptero.

A justiça eleitoral faz uma verdadeira “operação de guerra” para garantir que as urnas e equipes cheguem nestes locais. Até a Comunidade Lindalvos em Porto Walter, por exemplo, são 18 horas de barco a partir de Cruzeiro do Sul.

Para a Comunidade São Salvador são 6 horas de barco a partir de Mâncio Lima. O aposentado José Cosmo, cadeirante que vive na localidade também fez o esforço dele para votar no local na zona rural de Mâncio Lima. Ele chegou antes das 6 da manhã, de cadeira de rodas com o filho e votou para Presidente da República. “Eu tô votando para escolher um presidente bom. Que seja bom para os agricultores”, destacou ele.

563 urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições 2022 nos 5 municípios do Vale do Juruá. A distribuição para as localidades de difícil acesso foi iniciada na última quarta feira, 26 e concluída na sexta-feira.

Nestas localidades, a transmissão de dados ao final da votação, é feita por meio de equipamento via satélite. No primeiro turno não houve problemas no envio de dados para o Tribunal Superior Eleitoral – TSE.