Com alteração em tabela, Acre recebe mais R$ 232,6 mil para saúde especializada

A chegada de uma poderosa onda de frio polar deixa o tempo instável, com chuvas fortes, ventanias, queda de granizo e declínio acentuado da temperatura no Acre. O dia começa quente na maioria dos municípios, mas muda a partir da tarde, principalmente durante a noite para o dia seguinte.

Em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, será quente, com sol e nuvens, mas com a mudança do tempo, devem ter temporais, com ventos, cujas rajadas podem passar de 80km/h. Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, será abafado, com chances de chuvas passageiras.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 32 e 34ºC, no início da tarde;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, no início da tarde;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 31 e 33ºC, no início da tarde;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 33 e 35ºC, durante a tarde;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, no início do dia, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, no início do dia, e máximas, entre 32 e 34ºC, durante a tarde.

As informações são do portal O Tempo Aqui.