Bandidos tentam matar subtenente aposentado da Polícia Militar a tiros na Sapolândia

O subtenente aposentado da Polícia Militar João Rogério da Silva, de 47, foi ferido a tiros na manhã desta segunda-feira, 31, em frente a um comércio situado na Sapolândia, no bairro Hélio Melo, Distrito Industrial, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João Rogério estava conversando com uma mulher no estabelecimento quando dois homens encapuzados, vestidos com roupas de cor preta chegaram no local em uma motocicleta de cor preta com branco e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção do subtenente aposentado. Após ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Rogério ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Várias viaturas da Polícia Militar estiveram no local, os policiais colheram as características do autores do crime e seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Segundo a polícia, o subtenente João Rogério, trabalhou por muito tempo no presídio de Rio Branco, o que pode ter ocasionado esse ataque contra a sua pessoa.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).