Mais de 1,6 mil agentes de segurança vão combater crimes neste domingo de votação

No final da tarde deste sábado, 29, em Cruzeiro do Sul, durante as comemorações da vitória do Flamengo na Libertadores, uma criança, que aparenta ter entre 6 e 8 anos, é flagrada em um vídeo, pilotando uma motocicleta junto com dois adultos.

No vídeo é possível ver que o adulto deixa a criança no controle do veículo na Avenida Lauro Muller, que por causa da chuva estava com a pista molhada.

A motocarreata da vitória rubro-negra percorreu várias ruas de Cruzeiro do Sul e foi encerrada na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória.

Veja o vídeo: