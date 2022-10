Mailza Gomes votou no fim da manhã, no Quinari, junto com a filha

O senador Marcio Bittar (União Brasil) votou na manhã deste domingo, 30, por volta das 9 horas na Secretaria de Licitação do Estado, no bairro do Aviário, na capital do Acre.

Após votar em Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, Bittar disse que hoje “os brasileiros dão mais um grito de independência contra a esquerda”, comentou.

O senador afirmou ainda estar confiante na vitória do atual presidente da República. “Tenho certeza de que os brasileiros, em sua maioria, escolherão o melhor para o Brasil”, concluiu.