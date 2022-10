Gleici diz que Lula deverá governar em favor do Acre: “ele tem que governar para todos”

A militância e representantes do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, já começaram a se organizar para acompanhar a apuração da eleição para presidente neste domingo, 30, na sede em Rio Branco.

O presidente do grupo petista no Estado, Cesário Braga, afirmou que esperam o resultado com muita confiança e abre o convite para toda a sociedade participar do ato.

“Estamos arrumando para acompanhar a apuração, vamos ver o que vai dar e eu falo para todo mundo: ‘máquina de contar voto é a urna’. Confiante nós estamos porque acreditamos em pesquisa e as pesquisas colocam o Lula em vitória. Além de tudo, na história do Brasil, quem ganhou no primeiro turno, levou no segundo”, comentou.

Cesário destacou ainda, que no Acre, a campanha nas ruas se tornaram ainda mais difícil, pois os apoiadores tiveram mais que defender fake news, do que realmente falar das propostas do candidato Lula.

“Nas ruas vimos muita mentira, aquele negócio de que o Lula ia fechar as igrejas, que ele ia criar um banheiro unissex para as crianças, e na verdade o nosso maior trabalho foi desmentir o que estava sendo falado”, apontou.

Braga finaliza dizendo que esta é uma campanha histórica, em que está em jogo a democracia do Brasil. “De um lado nós temos a barbárie e do outro a democracia, não é nem difícil de escolher”.