Eleições 2022: TRE-AC imprime zerésima do Sistema de Totalização

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral juntamente com a Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2022 acompanharam, na tarde deste sábado (29), no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), no TRE do Acre, a emissão do relatório da zerésima do Sistema de Totalização (SISTOT) objetivando comprovar a inexistência de votos.

Durante a abertura do evento, o Presidente do TRE disse que a cerimônia é mais um mecanismo de transparência e comprovação da integridade do processo eleitoral. “Com o acompanhamento destes procedimentos por instituições que possuem credibilidade perante a sociedade, garantimos, ainda mais lisura e transparência ao processo”, comentou o Desembargador Francisco Djalma.

O Secretário de Tecnologia da Informação, Francisco Vital, gerou a emissão zerésima, que foi assinada pelos integrantes da Comissão, pelos membros da Corte Eleitoral e por instituições fiscalizadoras.