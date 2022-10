Setor de Serviços foi quem mais gerou empregos no Estado do Acre em setembro, diz estudo

Dados divulgados recentemente pelo Novo Caged indicam que o Acre gerou ao menos 752 novas vagas de emprego no mês de setembro.

No Brasil, foram gerados ao longo do mês de setembro 278.085 novos postos de trabalho, acumulando ao longo do ano 2.143.600 novas vagas.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, os números do Acre são um pouco inferiores aos observados em agosto, quando houve 858 novas contratações.

Garó relembrou que, no acumulado do ano, o Acre contratou 38.119 empregados e desligou 30.962.

“Isto aponta saldo positivo na geração de emprego para 7.217 novos trabalhadores”, disse.

Das 752 vagas geradas, o setor que mais contratou no Acre foi o de Serviços (362). Informação, Comunicação e outras atividades (282); Transporte e Armazenagem (30) e Alojamento e Alimentação (18). Já o comércio acreano, por sua vez, gerou 244 novos empregos, e a construção, outras 206 vagas.

Os municípios que mais contrataram ao longo do mês de setembro foram Rio Branco, com 370 vagas; Bujari, com 110; Cruzeiro do Sul, com 85; Senador Guiomard, com 59; e Epitaciolândia, com 31. Os que apresentaram saldos negativos foram Capixaba (-10); Sena Madureira (-8); Brasiléia (-5); Santa Rosa do Purus e Porto Acre (-3); e Feijó e Jordão (-1).

Ainda segundo o assessor, os números de setembro são menores do que os observados no mês anterior, porém, mantendo saldos positivos no acumulado do ano na maioria dos municípios acreanos.

“Exceto em Capixaba, Jordão, Santa Rosa do Purus, Acrelândia e Tarauacá”, afirmou.

Raimari Cardoso

Dados divulgados recentemente pelo Novo Caged indicam que o Acre gerou ao menos 752 novas vagas de emprego no mês de setembro.

No Brasil, foram gerados ao longo do mês de setembro 278.085 novos postos de trabalho, acumulando ao longo do ano 2.143.600 novas vagas.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, os números do Acre são um pouco inferiores aos observados em agosto, quando houve 858 novas contratações.

Garó relembrou que, no acumulado do ano, o Acre contratou 38.119 empregados e desligou 30.962.

“Isto aponta saldo positivo na geração de emprego para 7.217 novos trabalhadores”, disse.

Das 752 vagas geradas, o setor que mais contratou no Acre foi o de Serviços (362). Informação, Comunicação e outras atividades (282); Transporte e Armazenagem (30) e Alojamento e Alimentação (18). Já o comércio acreano, por sua vez, gerou 244 novos empregos, e a construção, outras 206 vagas.

Os municípios que mais contrataram ao longo do mês de setembro foram Rio Branco, com 370 vagas; Bujari, com 110; Cruzeiro do Sul, com 85; Senador Guiomard, com 59; e Epitaciolândia, com 31. Os que apresentaram saldos negativos foram Capixaba (-10); Sena Madureira (-8); Brasiléia (-5); Santa Rosa do Purus e Porto Acre (-3); e Feijó e Jordão (-1).

Ainda segundo o assessor, os números de setembro são menores do que os observados no mês anterior, porém, mantendo saldos positivos no acumulado do ano na maioria dos municípios acreanos.

“Exceto em Capixaba, Jordão, Santa Rosa do Purus, Acrelândia e Tarauacá”, afirmou.

Raimari Cardoso

Dados divulgados recentemente pelo Novo Caged indicam que o Acre gerou ao menos 752 novas vagas de emprego no mês de setembro.

No Brasil, foram gerados ao longo do mês de setembro 278.085 novos postos de trabalho, acumulando ao longo do ano 2.143.600 novas vagas.

De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, os números do Acre são um pouco inferiores aos observados em agosto, quando houve 858 novas contratações.

Garó relembrou que, no acumulado do ano, o Acre contratou 38.119 empregados e desligou 30.962.

“Isto aponta saldo positivo na geração de emprego para 7.217 novos trabalhadores”, disse.

Das 752 vagas geradas, o setor que mais contratou no Acre foi o de Serviços (362). Informação, Comunicação e outras atividades (282); Transporte e Armazenagem (30) e Alojamento e Alimentação (18). Já o comércio acreano, por sua vez, gerou 244 novos empregos, e a construção, outras 206 vagas.

Os municípios que mais contrataram ao longo do mês de setembro foram Rio Branco, com 370 vagas; Bujari, com 110; Cruzeiro do Sul, com 85; Senador Guiomard, com 59; e Epitaciolândia, com 31. Os que apresentaram saldos negativos foram Capixaba (-10); Sena Madureira (-8); Brasiléia (-5); Santa Rosa do Purus e Porto Acre (-3); e Feijó e Jordão (-1).

Ainda segundo o assessor, os números de setembro são menores do que os observados no mês anterior, porém, mantendo saldos positivos no acumulado do ano na maioria dos municípios acreanos.

“Exceto em Capixaba, Jordão, Santa Rosa do Purus, Acrelândia e Tarauacá”, afirmou.