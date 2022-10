Mais de 1,4 mil agentes de segurança estão mobilizados para garantir eleições no Acre

Os Juízes das nove Zonas Eleitorais do Acre já determinaram como deve funcionar a portaria para o consumo de bebidas alcoólicas, no âmbito estadual, em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, assim como em locais abertos ao público, durante o pleito que ocorre neste domingo, 30.

Em Rio Branco e Porto Acre na 1° zona eleitoral, a Lei Seca deve ocorrer a partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo).

Veja como serão nos outros municípios:

2ª Zona Eleitoral (Xapuri (sede) e Capixaba): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 18h do dia 30 de outubro (domingo);

3ª Zona Eleitoral (Sena Madureira (sede), Manoel Urbano e Santa Rosa): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 16h do dia 30 de outubro (domingo);

4ª Zona Eleitoral (Cruzeiro do Sul (sede), Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

5ª Zona Eleitoral (Tarauacá (sede) e Jordão): A partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

6ª Zona Eleitoral (Brasileia (sede), Epitaciolândia e Assis Brasil: A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

7ª Zona Eleitoral (Feijó): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

8ª Zona Eleitoral (Senador Guiomard (sede), Acrelândia, Plácido de Castro e Vila Campinas): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

9ª Zona Eleitoral (Parte de Rio Branco e Bujari): A partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

“O ato normativo considera a necessidade de atuação preventiva das autoridades públicas para garantir a ordem e a tranquilidade no dia das eleições, de modo a propiciar a segurança dos eleitores e a normalidade da votação”, informa Rosana Magalhães, Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.