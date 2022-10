e-Título pode ser baixado ou atualizado até sábado

Uma nova sequência de crimes de homicídio em Epitaciolândia, cidade localizada na fronteira do Acre com a Bolívia, chama a atenção da população e das autoridades da segurança pública para a possibilidade de recomeço de enfrentamento de grupos criminosos na região.

Em março passado, as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, no lado brasileiro, e Cobija, capital do departamento boliviano de Pando, foram palco de diversos assassinatos e de várias tentativas não consumadas de crimes de execução a ponto de a uma força-tarefa ter sido enviada à região pelo governo do Acre.

Desde o último fim de semana, a tensão na região tem aumentado com o registro de ocorrências atribuídas ao crime organizado, com dois homicídios confirmados e com características semelhantes às mortes atribuídas à guerra de facções, inclusive com a própria polícia sendo alvo de um atentado a tiros.

Na noite desta quarta-feira, 26, por volta das 22h10, um homem identificado por Júnior dos Santos Silva, também conhecido pela alcunha de “Rato”, foi assassinado quando saia de um bar e caminhava por uma das ruas do bairro Aeroporto, em Epitaciolândia.

Pelo que foi apurado, Rato teria sido seguido por dois indivíduos que sacaram armas e mataram a vítima com vários tiros. Ele já foi encontrado morto por moradores que relataram ter ouvido os disparos. Guarnições do 5º Batalhão da Polícia Militar foram ao local e confirmaram a morte do homem.

No local, foram encontradas várias cápsulas de projéteis calibre 9 milímetros. A vítima foi atingida por vários tiros na região do abdômen e tórax. Esse é o segundo homicídio com características de execução ocorrido em apenas uma semana na cidade de Epitaciolândia.

No último domingo, 23, um homem identificado como Alexsander Fadel Neves, de 42 anos, foi assassinado no bairro José Hassem, também em Epitaciolândia. No mesmo dia, policiais civis da cidade foram alvejados por criminosos durante uma averiguação de um novo assassinato, que não foi confirmado.

O delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, confirma que o enfrentamento de facções pelo domínio de territórios na região da fronteira prossegue e que o trabalho da segurança pública nas duas cidades tem tido o reforço do serviço ostensivo e de inteligência para se antecipar a possíveis ações criminosas.

A reportagem tentou falar com o secretário de Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, sobre que medidas a pasta está tomando quanto à situação na região de fronteira, mas ele não respondeu até o fechamento desta publicação. O jornal está à disposição para esclarecimentos.