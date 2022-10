51% da população do Acre não usa PIX, mostra estudo do BC

Em 2021, 50,8% da população do Acre que detinha alguma conta bancária não realizou transação via Pix ou Transferência Eletrônica Direta (TED) no Estado. O volume alto e crescente movimentado pelo PIX no Acre confirma o processo de inclusão no sistema de transferência eletrônica, como cheque ou DOC. No ano passado, a inclusão em TED/PIX foi de 21,7%, 13ª maior do País no período.

Os dados constam do Relatório de Economia Bancária 2021, lançado no fim de setembro deste ano pelo Banco Central. O Acre não é o único onde a população tem baixo uso de TED e PIX: “em estados como Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba e Piauí, mais da metade de suas populações adultas não utiliza os instrumentos de transferência (grupo “Não Usuários Pix/TED”)”, diz o Relatório do BC.

O REB trata de um amplo espectro de questões atinentes ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) e às relações entre instituições e seus clientes. Em 2002, uma grande reforma estrutural do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) contribuiu para a redução significativa de riscos e manteve o Sistema Financeiro Nacional (SFN) entre os mais modernos do mundo.

Junto a essa reforma, foi desenvolvido um novo instrumento, a Transferência Eletrônica Disponível (TED), que possibilitou a transferência de valores entre bancos distintos no mesmo dia, trazendo vantagens em relação aos cheques e ao Documento de Crédito (DOC).

Cerca de 20 anos depois, o lançamento do Pix, cuja operação se iniciou em novembro de 2020, é um novo marco no SFN, trazendo enormes benefícios para a população

brasileira no uso de meios digitais de pagamento: transferência de recursos em poucos segundos, ausência de cobrança de tarifas para envio de recursos por pessoas físicas, disponibilidade 24 horas por dia em todos os dias do ano, incluindo finais de semana, e facilidade de uso com a criação de chaves Pix e com a possibilidade de iniciação por meio de QR Codes.

O Pix logrou ampla aceitação pela população brasileira em curto período. Em pouco mais de um ano, foram atingidas marcas expressivas: cerca de 61% da população adulta com ao menos uma chave Pix cadastrada; cerca de 100 milhões de pessoas realizaram pelo menos um pagamento com o Pix; e mais de 1,4 bilhão de transações por mês, sendo 72% entre pessoas físicas. No centro da contribuição sob análise estão aproximadamente 50 milhões de pessoas que não realizaram transferências por meio da TED nos doze meses anteriores ao lançamento do Pix, mas passaram a utilizar o novo instrumento.