Inadimplência no Acre é maior que 18 Estados; maioria dos endividados são mulheres e mais velhos

O mais recente levantamento da Serasa, divulgado em agosto, mostra que a inadimplência atinge 43,77% da população do Acre adulta, taxa que é maior que a de 18 Estados, e quase 2% superior à média brasileira, de 42,01%. Os devedores têm idade diversa, mas chama também a atenção o fato de se concentrar na faixa etária que vai dos 41 a mais de 60 anos: na soma das faixas, 48,6% dos inadimplentes têm essa idade. Sobretudo, a população feminina está mais inadimplente: 51,4% dos devedores são mulheres.

Os dados são do Mapa da Inadimplência, o principal levantamento da Serasa acerca do endividamento da população brasileira. Em nível federal, o Mapa indica que o crescimento da inadimplência no Brasil desacelerou neste mês, com aumento de 340 mil novos inadimplentes frente aos 800 mil registrados entre os meses de junho e julho. Apesar da desaceleração, o indicador de inadimplência ainda é alto, com 67,9 milhões de brasileiros com o nome restrito.

Com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros de 31 a 40 anos se destacam na faixa etária, representando 30,2% do total dos inadimplentes. No Acre, são 267.755 inadimplentes.

O Serasa Limpa Nome disponibiliza ofertas de negociação de dívidas com condições especiais. No período, a soma total dos descontos concedidos na plataforma chegou a mais de 4,8 bilhões de descontos concedidos. O valor médio de cada acordo ficou em R$ 685,00 e a região que se destacou no número de acordos foi o estado de São Paulo, representando 29,47% do total.