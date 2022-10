Homem é morto com quatro tiros ao sair de bar no interior do Acre

Júnior dos Santos Silva, conhecido como “Rato”, foi vítima de homícidio após ser ferido a tiros em via pública na noite desta quarta-feira, 26, na Rua Zuila Bezerra no bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, Júnior estava em um bar e sair e caminhar com destino a sua residência, foi abordado por dois criminosos não identificados, que na posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção da vítima. “Rato” foi atingido com quatro tiros, um na região do peito e três no abdômen. Mesmo ferido Júnior ainda tentou fugir, mas logo em seguida caiu na rua. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Júnior que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas eles não foram encontrados.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil do município de Epitaciolândia.