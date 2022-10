Primeira noite da Semana Acadêmica de Direito da Uninorte inicia no Maison Borges

O Centro Universitário Uninorte comemora 20 anos de excelência em ensino na próxima sexta-feira, 28, e a realização da Semana Acadêmica do Curso de Direito nos dias 24, 25 e 26 de outubro faz parte da programação de comemoração. O primeiro dia do evento ocorreu na última segunda-feira, 24, com a palestra do professor Pós-doutor Flávio Martins, com o tema “Retrocessos Constitucionais: Desafios e Inovações no Direito Constitucional”.

Segundo o palestrante, o tema se faz necessário porque em todo o mundo há movimentos de retrocessos constitucionais. “O que eu fiz na palestra foi mostrar quais os principais fenômenos e as formas de evitar esse retrocesso em grande escala. Não é algo fácil, mas com atitudes conseguimos minimizar”, conta.

Martins também deixou um recado para os estudantes do Direito que desejam seguir carreira na área Constitucional: “Estudem muito, não se limitem à sala de aula. Na faculdade, se dediquem ao máximo à disciplina de Direito Constitucional lendo tudo o que for passado pelo professor, depois da disciplina o aluno deve ir muito além porque é uma área muito rica”, finaliza.

Flávio Martins é professor de Direito Constitucional há 22 anos e segundo ele, aprende algo novo todos os dias. Como profissional de excelência foi ovacionado pelos fãs do início ao fim da palestra.