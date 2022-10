Policia Militar prende traficantes no segundo distrito de Rio Branco

O jornal O Liberal de Belém trouxe mais novidades em relação a detenção do modelo acreano Marcelo Bimbi após ser acusado de agredir uma mulher e desacatar policiais na capital paraense na madrugada desta terça-feira, 25.

De acordo com um Boletim de Ocorrência (BO) registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), localizada no bairro do Marco, a vítima, que prefere não se identificar, narrou o que aconteceu.

A mulher conta ter sido agredida com socos nas costas e puxões de cabelos, ela contou com exclusividade ao Oliberal.com sobre o ocorrido em um hotel de luxo, localizado no bairro de Nazaré.

A confusão entre o casal iniciou no fim de segunda-feira (24), quando eles tiveram relações sexuais com outra pessoa, ato conhecido como ménage. “A gente estava brigando no hotel, pois ele disse que veio para Belém para ser feliz e queria descansar, queria que eu fizesse as vontades dele chamando uma outra menina. Eu fiz isso, mas ele queria fazer com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então ela foi embora, e aí ele desceu com raiva”, detalhou.

Em seguida, a jovem mandou mensagem para Bimbi informando que iria deixar o hotel porque “não precisava passar por isso”.

“Ele subiu, me chamou de puta e eu disse que ‘nem puta dele eu era porque estava ali porque gostava dele e que ele não estava me pagando para isso’. Daí ele me puxou pelo cabelo, abriu a porta do quarto para me colocar para fora. Resistir porque minhas coisas estavam lá, então mordi ele no peito, deixei ele na cama de costa e mandei mensagem para minha tia dizendo que eu já ia voltar pra casa”, explicou.

Nesse momento, a violência física ocorreu: “ele me deu um soco e disse que era o troco da mordida que eu dei nele. O soco foi tão forte que me assustei e disse que não ia ficar assim, que eu ia ligar para polícia”.

Após a chegada da polícia, Bimbi teria desacatado os policiais e foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado.

Bimbi chegou a publicar em uma rede social na madrugada pedindo socorro ao ser levado de camburão para a delegacia de polícia.

Leia mais aqui.