Maioria do STF vota por manter resolução do TSE sobre fake news

A partir de novembro, o modelo da conta de luz vai mudar no Acre. Conforme determinação do governo, a fatura passa a ser um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, tecnicamente conhecida como NF3-e. Na prática, o novo layout reforça a segurança para o cliente na hora de fazer o pagamento, possibilitando o acompanhamento online da conta, em tempo real. Isso garante a confiabilidade das informações e do documento entregue ao cliente, evitando fraudes.

Como vai ficar?

A primeira mudança será no alto da conta. Nele, terá uma faixa laranja com os dados da Energisa. Os dados da Unidade Consumidora (UC) virão logo abaixo. Esse número não muda. Já o nome do documento deixa de ser apenas Nota Fiscal, passando a ter descrito como DANF3E Documento Auxiliar da Nota Fiscal. Além disso, haverá um novo QR Code, também na parte de cima. Posicionando a câmera do telefone nele, o cliente vai ter acesso às informações fiscais, enviados diretamente da base de dados do governo do estado. Esse QR Code também serve para que o cliente verifique se a conta que está recebendo é verdadeira ao conferir os seus dados.

Histórico de consumo e formas de pagamento

Todos os outros dados da conta, como histórico de consumo continuam na conta, logo abaixo dos dados fiscais. Mas é na parte final da fatura é que estão o QR Code para pagamento via pix ou o código de barras. Ou seja, no QR Code de cima você conhece os dados fiscais da conta. No debaixo é para pagamento com PIX da Energisa, onde o cliente ainda pode concorrer a “Um ano de conta grátis”. Para saber mais sobre a nova conta, o consumidor pode buscas as agências ou um dos nossos canais. Todos estes meios foram reforçados para apoiar o consumidor.

Com informações da assessoria da Energisa/AC.