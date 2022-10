Novos cargos poderão ser criados e reforma administrativa deve chegar na Aleac em dezembro

O secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão, declarou ao ac24horas nesta segunda-feira, 24, que a nova reforma administrativa proposta pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) para o seu próximo mandato já está em discussão e deverá ser enviada à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Ele garantiu que o projeto poderá ser aprovado na última sessão deliberativa do ano de 2022.

De acordo com o gestor público, o governo pretende alterar o número de secretarias e, consequentemente, o número de cargos comissionados. “Nesse momento está em discussão, sendo que a primeira reunião foi liderada pelo próprio governador Gladson Cameli. Nos próximos dias, as primeiras propostas devem ser apresentadas. Mas será feita uma nova reorganização administrativa. Vamos ajustar o governo com as necessidades do Estado”, comentou.

Sobre a transição de governo, Brandão explicou que deverá ser publicado um edital no Diário Oficial do Estado (DOE). “O trabalho já em andamento coordenado pela Casa Civil pensando na nova estrutura de governo”, declarou.