Mercado eleva projeção para crescimento da economia em 2022

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre – realiza a exposição “Universos”, por Giulia Anastácio, Nassàra Pires e Roberta Marisa. A abertura da exposição ocorre no dia 3 de novembro, às 19 horas, no Sesc Centro, e ficará disponível para visitação do público até o dia 25 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Centro.

A exposição dá prosseguimento ao projeto Calenarte, cujo objetivo é a difusão das artes plásticas no Acre, com ações de apoio àqueles que têm a arte como ofício e em possibilitar o acesso do público aos programas educativos.

A exposição

A exposição procura mostrar que dentro de cada pessoa existe um mundo, logo infinitos universos caminham entre nós.

Giulia Anastácio: Pós-graduada em Arte Terapia pela instituição Faveni, licenciada em Artes Visuais pela Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) no ano de 2014, também foi aluna do Núcleo de Atividades em Altas Habilidades e Superdotação (NAAH/S) em 2009, onde estudou pintura e frequentou cursos livres de Grafitti e Xilogravura, mesmo local onde teve a oportunidade de realizar sua primeira exposição através das aulas da instituição durante o ano de 2011.

Já foi professora de desenho no projeto Mais Educação em 2014, e desde 2015 segue lecionando desenho e pintura na escola Maple Bear, além de seguir atuando na área de ilustração e pintura. Apaixonada pelas artes desde sua infância os Universos de Giulia seguem envolvidos não apenas pelos diferentes caminhos que as artes visuais possuem, mas também pelas nuvens, pois as Cores da Vida trazem a primavera. @ilustragiuliaa

Nassàra Pires: Graduada em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) em 2012, atualmente é estudante de História da Arte e da Cultura pela Universidade Castelo Branco. Em 2016 estreia no meio artístico com a exposição “Pintando o 7” no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na qual é servidora, e três anos depois lança seu livro de poesias “Encantos” na Livraria Nobel. No ano de 2021 realizou um vernissage online em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

Os Universos de Nassàra caminham entre duas áreas, o direito e as artes plásticas, no qual a mesma diverte-se utilizando das leis, artigos e legislações não apenas para pintar, escrever, entre outras manifestações artísticas, mas também na construção de espaços que nos levem a refletir sobre diferentes assuntos, pois que universo poderia existir se por alguma razão ele fosse submerso em tristeza pela falta de um elemento vital?! @arteedireito

Roberta Marisa: bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE) é acreana, comunicadora, artista e a criativa que montou um estúdio itinerante em uma kombi. Desde 2015 vem empreendendo na arte, realizando trabalhos independentes de pesquisa, criação e exposição na cena cultural do Norte. Em 2020 “Rios Invisíveis” foi a exposição com instalação que lhe rendeu o prêmio de artes visuais do Banco da Amazônia em Belém-PA, pois fazia um convite ao público para mergulhar nas águas escuras e misteriosas do Amazonas.

Os Universos de Roberta permeiam os rios escuros e misteriosos, as seringueiras e seu protagonismo na Amazônia produtora de borracha, a poesia brasileira, os sentimentos mais profundos de um ser humano e nas ilustrações de outras produções artísticas, mas todos são refletidos em um conjunto de miragens no qual a artista busca expô-los através das aquarelas. @studiopapoula

Vernissage: 03 de novembro de 2022

Horário: 19h

Local: Salão de Exposição do SESC Centro