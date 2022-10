Iphan recadastra 73 sítios arqueológicos no Acre

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza pregão eletrônico para contratar empresa visando o recadastramento de 73 sítios arqueológicos no Estado do Acre. De acordo com o aviso publicado no Diário Oficial da União (acesse: https://www.in.gov.br/web/dou/-/aviso-de-licitacao-437120421), as propostas serão abertas no dia 31 de outubro e a previsão é que os custos girem em torno de R$204 mil.

Entre os objetivos específicos da medida estão elaborar projeto, com base no presente Termo de Referência, como instrumento orientador e estratégico para o desenvolvimento de recadastramento de sítios arqueológicos; reunir todas as informações necessárias à localização dos sítios junto aos diversos atores envolvidos (Centro Nacional de Arqueologia, superintendências, universidades, arqueólogos e outros.); localizar os sítios arqueológicos e atualizar as informações do Cadastro de Sítios Arqueológicos no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão; apresentar ao IPHAN, sob a forma de relatórios parciais, a listagem dos sítios arqueológicos cadastros no SICG; apresentar, ao término do projeto, relatório final contendo o conjunto das ações desenvolvidas, a listagem final dos sítios arqueológicos cadastrados no SICG, incluindo aqueles sítios que foram identificados durante o desenvolvimento do projeto e que não constavam no Termo de Referência, entre outras ações.

“O Iphan está realizando uma campanha nacional de cadastramento de sítios arqueológicos. Muitos sítios no Estado do Acre não possuem coordenadas geográficas, descrição, estado de preservação, dentre outras informações. Geralmente são sítios que foram descobertos em 1970. Desta forma, este pregão vai abranger o recadastramento de 73 sítios arqueológicos, em diversos municípios acreanos”, explicou a arqueológa Antonia Barbosa, do Iphan.