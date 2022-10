Com mamógrafo quebrado, Hospital da Mulher de Cruzeiro do Sul suspende serviços

Em pleno mês dedicado ao combate do câncer de mama, o Outubro Rosa, o Hospital da Mulher de Cruzeiro do Sul não está realizando mamografias. O aparelho apresentou problema na semana passada e a situação só deverá ser corrigida em novembro, quando a placa do equipamento for substituída.

O mamógrafo de Cruzeiro do Sul é o único fora da capital Rio Branco em funcionamento no Acre. Segundo o diretor Rafael Gomes, um técnico já esteve na Maternidade verificando o equipamento e agora a única alternativa é aguardar pela placa, que está sendo adquirida fora do Estado. Gomes diz que não há demanda reprimida porque a carreta do Hospital do Amor realizou várias mamografias em mulheres de Cruzeiro do Sul no mês de setembro.

“Nós ofertamos 10 mamografias diariamente e agora no Outubro Rosa eram 20 por dia até o mamógrafo quebrar. Assim que a placa chegar e o aparelho for consertado, vamos retomar as mamografias mas não há demanda reprimida do exame em Cruzeiro do Sul”, pontua.

O Hospital da Mulher não informou quantas mamografias foram realizadas este ano em Cruzeiro do Sul e o total de exames feitos no período do Outubro Rosa.