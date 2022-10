Câmera flagra homem arrombando loja de lingerie em Rio Branco

Um homem de identidade não revelada resolveu invadir na noite de domingo, 23, uma loja de lingerie, localizada na rua Antônio Monteiro, em Rio Branco, e roubou todas as peças íntimas do estabelecimento.

De acordo com as imagens da câmera de segurança, o homem que estava com uma mochila do Flamengo, arrombou o local cortando o cadeado e, em seguida, sai pegando todas as lingeries. Logo após o roubo, ele pega o DVR do monitoramento para não deixar pistas. Porém, as câmeras gravam as imagens na nuvem, que foram recuperadas.

Na mesma galeria que fica a loja, ele também invadiu um salão de beleza. Nas imagens, dá pra notar que o criminoso usou uma vara com uma faca na ponta para poder cortar os fios do sistema de alarme.

Segundo informações extra-oficiais, o ato criminoso gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 10 mil.