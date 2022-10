Vidente prevê apagão em todo Acre ainda em 2022

O vidente Valter Arauto, de São Paulo, publicou em suas redes sociais que um apagão deve acontecer em todo Acre ainda nesse ano. Sem explicar muitas informações, a declaração foi feita no domingo, 23.

Denominado ‘O Olho Que Tudo Vê’, o pesquisador espiritualista declarou que a situação deve acontecer após riscos de subestação. “ACRE DITE NA LUZ. Vejo um apagão no Acre. Riscos na subestação. A dúvida será o tempero. Desespero ou intempéries?”, falou.

Internautas que seguem o vidente no Facebook, acreditam que a previsão obscura pode ocorrer no próximo domingo, dia em que acontece o segundo turno das eleições para presidente do Brasil e esperam o vídeo com a confirmação da data.

“Isso será no próximo domingo? Pela lógica, sim”, disse uma pessoa, já outro seguidor apontou que precisa saber o que significa corretamente para estar preparado. “Em todo o Acre? Tenho que me preparar moro no Estado”.