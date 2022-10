Artista cria personagem acreano “Seringueiro Místico” para jogo de luta

Em junho deste ano, o ac24horas foi procurado por moradores do Ramal do Romão, na região do Aquiles Peret, na capital acreana, que denunciaram a situação de dificuldade de trafegabilidade no local. A situação era tão difícil que as crianças tinham que andar três quilômetros para poder ir à escola, já que os motoristas de ônibus recebiam orientação da empresa para não entrar no ramal por conta da buraqueira.

À época, o ac24horas procurou Clendes Villas Boas, diretor de transportes da RBTrans, que afirmou ter encaminhado o assunto à Secretaria de Infraestrutura.

Ocorre que passados mais de 4 meses, o verão amazônico está indo embora e muito pouco foi feito. “O que fizeram aqui foi uma raspagem e colocaram um barro vermelho dizendo que viriam terminar o serviço. Não vieram, a situação está muito complicada para todos nós. Estamos temendo como vai ficar nossa situação com a chegada do inverno. Toda vez que chove, o ônibus já não entra mais para buscar os alunos”, afirma Eliane Aguiar, moradora do local.

O ac24horas desta vez procurou a Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, que afirmou que a recuperação dos ramais agora é conduzida pela Secretaria de Agropecuária. A reportagem entrou em contato com Eracides Caetano, que não respondeu às ligações e mensagens e, por enquanto, deixa as dezenas de moradores da região sem nenhuma explicação.Mesmo após denúncia, moradores do Ramal do Romão sofrem com condições de trafegabilidade; Prefeitura não responde apelo da população