Rio Branco concentra 61% das estações de celular do Acre; Santa Rosa do Purus só tem três

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibilizou nesta segunda-feira (17) a nova página Estações do Serviço Móvel Pessoal, conhecido popularmente como telefonia móvel, mostrando que o Acre possui atualmente 327 estações SMP de quatro operadoras (Claro, Tim, Oi e Vivo).

Rio Branco concentra a maior parte, com 201 estações de celular. São 61,4% do total no Estado, com Cruzeiro do Sul aparecendo em segundo lugar (23 estações) e Santa Rosa do Purus em último com apenas três.

Na nova página, a sociedade tem acesso às informações sobre as Estações de forma interativa, como a localização das antenas da telefonia móvel, as operadoras responsáveis, a tecnologia utilizada e as frequências em uso.

O consumidor brasileiro dispõe de 6 mil Estações do SMP de quinta geração, sendo que mais de 5 mil fornecem suporte à banda larga móvel em “5G puro”. O 5G puro, operando na frequência de 3,5 GHz, permite ao consumidor usufruir de maiores velocidades na transmissão de dados. Além das chamadas de voz, a banda larga móvel é uma das aplicações do SMP.

Por meio da ferramenta da Anatel, o consumidor pode verificar quais prestadoras atendem a sua região ou possuem Estações do SMP no trajeto que pretende percorrer. “Destaque-se que a qualidade do sinal não depende apenas da presença de Estações do SMP. Outros fatores podem influir, como o relevo da região”, explica a agência.