Acreana lança hit sertanejo ‘Galopadona’ com cantora Márcia Felipe

A militância que apoia o candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, realizou um evento denominado, ‘Sextou com Lula’, que aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 21, na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco.

O evento faz parte da programação de campanha de Lula nesse segundo turno e aconteceu em todo Brasil. Por ser em um local de bastante movimentação aos finais de tarde, o ato chamou bastante atenção dos que ali passavam e contou com a participação do movimento de mulheres dos partidos que apoiam a reeleição do candidato do PT. Com bandeiras e muitas músicas de campanha, os participantes adesivaram quem passava pelo local e faziam agitação com bandeiras e faixas.

A perspectiva dos apoiadores de Lula no Acre, é aumentar a votação neste segundo turno e ultrapassar os 40% dos votos válidos no estado. Mais duas atividades de grande mobilização da campanha de Lula estão previstas para acontecer até o final do segundo turno.