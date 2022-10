Fórum Empresarial realiza 1º Workshop do Desenvolvimento

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre realizou na tarde de quarta-feira, 19 de outubro, na sede do Sebrae, o 1º Workshop do Desenvolvimento. Durante o evento, foram feitas apresentações da Plataforma de Demandas Prioritárias Acre 2032, do Plano da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Estado e a apresentação da Construção do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável – Agenda 10 anos.

O primeiro palestrante foi o presidente do Fórum Empresarial e da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, que detalhou a Plataforma de Demandas Prioritárias Acre 2032. A proposta contempla, entre os principais pontos, garantir a macrologística e infraestrutura estratégica, visando integração e acesso aos mercados interno e externo; melhorar a infraestrutura de apoio para a produção, bem como das cidades; preparar as cidades para serem sustentáveis e inteligentes; reduzir o déficit habitacional; desenvolver e potencializar cadeias produtivas; aumentar o investimento na construção civil para geração de empregos; e estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

“Precisamos elevar o nível de compreensão do futuro que nos espera. Essas sãos sugestões amplamente discutidas e coletadas pelo setor produtivo e temos a esperança de que os próximos dez anos serão os melhores dos últimos 50. O governo já atingiu um nível de maturidade importante e esperamos que nossos parlamentares também considerem essas demandas em seus mandatos para termos os avanços que tanto almejamos”, ressaltou José Adriano.

Já o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, palestrou sobre o Plano da Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo ele, o maior desafio é alinhar inovação, ciência e tecnologia com as necessidades do setor produtivo. “E o ambiente mais adequado para isso é o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento. É dessa forma que a classe empresarial terá uma condição melhor para gerar mais empregos, novos produtos, superar desafios impostos pela legislação ambiental e agregar mais sustentabilidade aos negócios”, frisou o titular da Seict.

O último palestrante foi Wagner Silva de Sena, diretor de Planejamento e Governança da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), que apresentou a Construção do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável – Agenda 10 anos. Também estiveram presentes no workshop os secretários de estado Edivan Maciel (Sepa); Egleuson Araújo Santiago (Sedur); Márcio Luiz Paiva (SEET); o diretor-técnico do Sebrae, Lauro Santos; o presidente da Federacre, Rubenir Guerra, entre outras autoridades e lideranças empresariais.

Assessoria FIEAC