Sem acertadores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 85 milhões

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou nesta terça-feira (18) a Solenidade de Entrega do Diploma de Mérito Médico em comemoração ao Dia do Médico. Ao todo, foram homenageados 34 profissionais que completaram mais de 15 de inscrição e atuação no Estado, sendo exemplos de ética e profissionalismo para toda a classe.

Também foram homenageados médicos que atuam nas cidades do Acre de difícil acesso. Por conta de logística, os profissionais não conseguiram participar da solenidade, mas foram aplaudidos de pé pelos presentes.

A presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos iniciou o evento falando de sua alegria em poder voltar a realizar a solenidade com a presença de todos e lembrou que nos últimos dois anos, por conta da pandemia, as comemorações do Dia do Médico precisaram ser adaptadas. Doutora Leuda agradeceu o empenho, dedicação e atuação de todos os médicos do Estado e disse que o CRM segue firme na luta por melhores condições de trabalho.

“Queremos agradecer pelo trabalho que eles fazem, pela dedicação, empenho e carinho que têm por nossa população. Os médicos acabam renunciando, muitas vezes, de momentos com suas famílias para se dedicarem a cuidar das pessoas. Então, nada mais justo neste dia dizer para eles que o Conselho é muito grato por tudo isso e que vamos continuar lutando, no dia a dia, em busca de melhores condições de trabalho para eles”, destacou a presidente.

A conselheira federal pelo Acre e secretária-geral do CFM, Dra. Dilza Ribeiro destacou a função do Conselho e parabenizou os colegas de profissão. “Obrigada a todos vocês e parabéns aos colegas médicos que vão ser homenageados com o Diploma de Mérito Médico, pelo tempo de atuação sem nenhuma infração ética.”

O governador Gladson Cameli parabenizou os profissionais médicos e lembrou com gratidão da atuação deles durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

“Os médicos foram verdadeiros campeões durante a pandemia, eles honraram seu julgamento quando se formaram e gratidão para mim é tudo. Sei que temos ainda um caminho para reconhecer mais a classe, esses profissionais que se dedicam dia e noite para salvar vidas. Cabe a mim, como governador, tentar diminuir as desigualdades, para que a gente possa cada vez mais levar uma saúde de qualidade a quem mais precisa, que é o povo. Minha presença aqui é uma forma de dizer muito obrigado e ao mesmo tempo parabenizá-los”, disse Cameli.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, parabenizou a categoria e ressaltou a importância dos médicos para a sociedade. “Nossa gratidão a todos esses profissionais que atuam diariamente em nossas unidades de saúde e que cuidam de nossa gente.”

Também participaram do evento a secretária estadual de Saúde, Dra. Paula Mariano; a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade; o deputado estadual Dr. Jenilson Leite e os deputados estaduais eleitos no último pleno, Dra. Michele Melo e Emerson Jarude; o presidente da Unimed, Dr. Antônio Leite Militão e os diretores, Dr. Fernando Ribeiro e Dr. Marcus Yomura. Além dos conselheiros do CRM-AC.

Homenageado com uma medalha pelos 45 anos de atuação na medicina acreana, o doutor Carlos Peredo Calderon falou do orgulho de ser médico e de poder contribuir com a saúde da população.

“Ser médico é uma sublime missão, uma missão que é a luta pela vida. Nós que recebemos essa homenagem do Conselho Regional de Medicina nesse momento estamos felizes, porque estamos recebendo no Dia do Médico, no dia que todos nós compartilhamos o nosso orgulho de ter escolhido essa profissão para cuidar de todos vocês. Quero agradecer ao CRM-AC por ter nos dado essa oportunidade de mostrar que nós temos orgulho de ter contribuído para a saúde do estado do Acre, principalmente eu, que trabalhei em quase todos os municípios acreanos”, disse.

Com 40 anos de atuação no estado, o médico José Wilkens Dias Sobrinho também foi um dos homenageados. “Fico feliz por essa homenagem do Conselho Regional de Medicina do Acre, de se lembrar dos médicos antigos, que tanto colaboraram com a medicina desse estado e continuam colaborando. Enquanto tiver saúde, nós vamos colaborar. Fico muito feliz em poder ajudar a salvar vidas, a diminuir o sofrimento dos seres humanos, porque nossa profissão é isso: tentar melhorar a vida e a saúde das pessoas. Continuo trabalhando e espero trabalhar por muitos anos ainda.”