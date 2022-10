Denúncias de irregularidades na aplicação de provas em concurso da Sesacre chegam ao MP

No final da manhã desta quarta-feira, 19, o Ministério Público do Acre (MPAC) recebeu candidatos do concurso realizado no último domingo, 16, para provimento de cargos para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Os candidatos apresentaram supostas provas de irregularidades durante a realização das provas, onde mais de 30 mil candidatos fizeram o concurso.

Os candidatos elencaram no documento diversas irregularidades. “Deram uma única folha para preenchimento do gabarito, a redação foi na mesma folha, sendo no verso, que na parte do gabarito, já tinha assinado as três vezes como pedia. Outro problema foi a questão da assinatura feita na redação, que não pode ocorrer, pois exclui o candidato do certame, mas mesmo assim teria sido exigido pelo fiscal de salas”. Os problemas teriam ocorrido nas salas, 402, 404, 410 e 411 no prédio da Estácio Unimeta, que estavam concorrendo ao cargo de psicólogo.

Os candidatos denunciaram ainda que em outros locais de provas, foram registradas irregularidades como como adentrar ao ambiente da sala portando telefone celular ligado, relógio, conforme fotos anexadas, que não foi o cumprido o requisito previsto no Edital da presença dos três últimos candidatos ao final da aplicação da prova para assinatura da ata, além de manifestações de cobrança de matérias não previstas no conteúdo programático do Edital ao cargo de agente administrativo, nível médio, além de que os fiscais não tinham crachá de identificação nominal.

Os denunciantes afirmaram ainda ao MPAC que a banca escolhida pelo concurso, IBFC, possui um histórico de problemas em concursos públicos em outros estados do país.

Nem o governo do estado, que contratou a banca, nem a IBFC se pronunciaram ainda oficialmente sobre as denúncias.

Com o recebimento das supostas irregularidades, o MPAC vai proceder com o andamento das investigações que podem culminar até com o pedido de anulação das provas.