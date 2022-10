Quem não comprou votos, atire a primeira pedra!

Um homem foi preso em flagrante comprando votos. Segundo a lei, deveria ser apedrejado até a morte. Ele foi espancado e arrastado até os pés de um mestre que andava pelos campos e cidades ensinando as pessoas sobre a verdade, a fé e o amor. Agachado, o mestre escrevia algo na areia, tipo: _Não sejam hipócritas!

Então o mais velho dentre eles falou:

_ Mestre, este candidato foi flagrado comprando votos de mulheres famintas e pobres, cujos maridos estão na cadeia, e os filhos roubando nas ruas. Devemos apedrejá-lo até a morte, que dizes tu?

Sem erguer a cabeça, o mestre indagou aos presentes: _ Aquele que dentre vós não comprou votos dos pobres nesta eleição que atire a primeira pedra. Um a um todos foram embora.

Então o mestre olhando nos olhos do que fora preso comprando votos disse: _ Você pode até se eleger comprando votos, mas está corrompendo a sua fé e a sua alma. Vá e não faça mais, não vale a pena; que dará o homem em resgate de sua alma? E ele se foi.

Erguendo-se o mestre falou à multidão de pobres que o cercava: _ Não vendam seus votos, os que compram vossas consciências escravizam vossas almas na pobreza, na miséria e na ruína. Sede livres e conscientes!

“A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus; e encheu-se a terra de violência”. (Gênesis 6:11)

Lula na frente

Pesquisas apontam que se a eleição fosse ontem o ex-presidente Lula venceria com uma margem de cinco e seis milhões de votos. Como pesquisa não é urna, Bolsonaro não perde a esperança.

Tolice

Brigar com pesquisas eleitorais é tolice. Outra questão sobre transferência de votos: Da Simone Tebet e do Ciro metade dos votos foi para cada lado, ou seja, seis por meia dúzia.

Momento propício

Depois de uma eleição como essa o momento é bem propício para a construção de novas parcerias políticas. É o caso do Palácio Rio Branco com a prefeitura da capital. Quem ganha é o povo.

Caça às bruxas

O PSD começou mais cedo a caça às bruxas. O PT deverá começar o processo somente depois da eleição. Se o Lula vencer, por exemplo, vereadores ou prefeitos que traíram o partido se arrependerem publicamente voltando a rezar na cartilha do professor Carioca serão perdoados.

Só Deus sabe…

Se o Lula ganhar a eleição, como ficam o governo, prefeitos, senadores e deputados federais bolsonaristas do Acre? Se venderão ao Luís Inácio em nome do bem-estar do povo? Esse filme já passou no antigo cine Rio Branco.

Só de quarentena

Aliás, o PT não está morto. Saiu das urnas como a segunda força eleitoral no Acre. O partido está apenas de quarentena imposta pela população. Quarentena tem começo, meio e fim.

Que se entendam

Candidatos à presidência da Câmara pedir as bênçãos do prefeito Bocalom, ele sempre responde: _ Conversem entre si e resolvam o problema.

Fim dos mandatos

Prefeitos que estão no segundo mandato comecem a se preparar para o adeus daqui a dois anos. É o movimento natural da democracia. Os que assumirem, contratem auditorias; há casos de gestões mais enroladas do que bombril.

Não é novidade

Copiaram pras bandas de Rondônia o plano de governo do professor Minoru Kinpara (PSDB) quando ele disputou a prefeitura em 2020. Não é novidade.

Leis copiadas

A maioria das leis criadas pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de vereadores são copiadas de outros estados. Nada é original.

Senador, sim senhor!

O missionário e bispo José que deixou o Acre em circunstâncias complicadas será o senador do Acre por 30 dias. É que ele é o suplente da senadora Mailza Gomes que assume como vice de Gladson no início de janeiro.

Aposentadoria vitalícia

Não se sabe se o futuro senador José terá direito a aposentadoria vitalícia do Senado. Assume como senador de fato e de direito por um prazo muito curto, vai com todos os direitos. O Acre é sempre a terra da oportunidade.