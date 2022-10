Duarte ouve reivindicações e se compromete com apoio de emendas

O deputado estadual, Roberto Duarte (Republicanos), esteve nesta terça-feira, 18, com a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, para ouvir os projetos que estão em andamento ou em fase de planejamento dos campus de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Durante o encontro, o parlamentar reforçou o seu compromisso com uma educação de qualidade e ouviu da reitora da Ufac as reivindicações da instituição e discutiu a possibilidade da ampliação de ofertas de cursos de graduação para o interior do Estado.

“Seguimos cumprindo nosso compromisso com a educação. Hoje ouvimos as principais reivindicações da instituição e estamos prontos para ajudar no desenvolvimento do ensino superior do nosso estado. Gostei muito da pauta apresentada pela reitora acerca da questão da interiorização dos cursos de graduação”, afirmou.

“Durante a campanha, muitos jovens me abordaram falando do sonho de querer cursar uma graduação ali no seu município e eu quero como parlamentar contribuir junto com a Ufac um curso superior atrativo para o interior”, acrescentou. Roberto Duarte.

Além disso, na reunião também foram apresentadas ao deputado demandas como a construção do Hospital Universitário, a reforma e modernização de laboratórios da instituição.

Ao final, o parlamentar foi presenteado com uma caderno da Universidade Federal do Acre (Ufac) com os projetos realizados e em andamento pela Ufac.