Detido pela PRF, passageiro de táxi levava 5kg de cocaína envoltos no próprio corpo

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 18, sobre alterações da lei da criação do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) – Programa Melhor em Casa Estadual, com a implantação da gerência geral, administrativa e assistencial.

O Programa da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) atende pacientes acamados, com sequelas neurológicas e de alta complexidade que precisam de ventilação mecânica ou traqueostomia.

Durante a pandemia, o programa foi reduzido, mas após a diminuição dos casos têm voltado com a carga total e a previsão de aumento de atendimentos para evitar que pacientes com complicações sérias de saúde precisem se ausentar de casa em busca de atendimento.

Normalmente a equipe funciona no turno manhã com cinco profissionais que vão até as residências, conforme cadastro e agendamento já realizados.