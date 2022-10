Sine do Acre oferta 32 vagas de emprego nesta segunda-feira em Rio Branco

O delegado Saulo Macedo, titular da Delegacia Geral de Polícia de Tarauacá, disse que as ordens para os ataques ocorridos em Sena Madureira e Manoel Urbano nas últimas semanas – com registros de incêndios de residências, homicídios, tentativas de homicídios e outros delitos típicos do crime organizado partiram da alta cúpula de lideranças das facções, cuja maioria estão na capital acreana.

Segundo o gestor, os detentos estão nos presídios Dr. Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco e Evaristo de Moraes, em Sena Madureira – onde estão cerca de 80% dos principais líderes criminosos do Acre com poder de decisão.

O delegado que foi designado para apurar os atentados e demais delitos ocorridos em Manuel Urbano, onde e menos de uma semana facionados atearam fogo em quatro residências deixando em pânico toda a população da pequena cidade, contou que a Polícia Civil tenta identificar que está à frente dos atentados. As autoridades já identificaram alguns nomes, e acredita até que as lideranças dessas facções que estão aterrorizando os municípios, estão enviando ordens de Rio Branco, e também de Sena Madureira. “A Polícia Civil tem trabalhado muito no sentido de identificar o modus operandis, os autores dos incêndios, dos ataques, os financiadores e coordenadores dessas ações”, declarou Macedo.

A exemplo do que ocorre em mais de 80% dos graves crimes ocorridos em Rio Branco e demais municípios, que tem o dedo do crime organizado, o planejamento e as ordens parte das celas dos presídios do estado, especialmente da Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, na capital. É o caso do pecuarista Edney Targa Targa (51), que no dia 1º de setembro foi sequestrado de sua fazenda na zona rural de Acrelândia, e pelo fato da família não ter dinheiro para pagar o resgate foi executado e sepultado numa cova rasa à margem de um córrego da Rua Mâncio Lima, no bairro da Paz.

O cadáver somente foi localizado por investigadores da Polícia Civil que fizeram um brilhante trabalho, na sexta-feira, 7. Nesse caso, sete pessoas já estão presas.