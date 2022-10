Força Nacional fica mais 90 dias em aldeia de Boca do Acre

O Estado do ACRE pós-pandemia vem passando por uma transformação positiva em seu cenário econômico. Em nossas proporções, o agronegócio já é uma realidade, a cada ano batemos nossas próprias metas de produção de grãos. Hoje já atingimos o patamar de 150 mil toneladas. O nosso setor florestal também vem despontando, seja na produção de madeira manejada ou através do extrativismo da castanha, dentre outros, colocando nosso estado em destaque como referência neste assunto. Os demais setores como indústria da transformação, a construção civil, o turismo, o comércio e serviços também vêm se mostrando crescente, parâmetro este que podemos mensurar através dos dados do CAGED, que mostram o crescimento dos mais de 8.000 postos de trabalho gerados nos últimos 12 meses. Independentemente de análise, estes números mostram no mínimo que nossa curva está crescente.

Podemos ainda observar a incessante busca por parte do Governo do Estado, dos Municípios, da classe política, das diversas instituições e do próprio setor produtivo, em melhorar nosso ambiente de negócios, que vem se materializando através de investimentos e ações, que dentre outros, podemos citar como exemplo: a Ponte do Rio Madeira, o Anel Viário de Brasiléia, melhoria na qualidade de energia, o estímulo ao comércio exterior e integração países vizinhos. o pacote de incentivos disponíveis para o setor empresarial, a mudança de cultura empreendedora, etc.

Enfim, nosso estado encontra-se com todas as condições de trilhar grandes rumos nos próximos dez anos. Basta organizar, planejar mais, alinhar e orquestrar cada vez mais a atuação das organizações, de forma a alcançar uma sinergia, e aí os resultados certamente se apresentarão em curva mais acentuada.

Mas muitos ainda serão os desafios que precisaremos superar, como por exemplo, ampliar a produção com as limitações físicas e ambientais, nossos recursos hídricos, as telecomunicações, o saneamento básico, nossas estradas vicinais, o desenvolvimento de nossas cidades, a geração de empregos para os milhares de universitários, a agregação de valor aos nossos produtos e serviços, principalmente aproveitando nossa rica biodiversidade, etc.

Assim, para formarmos frente a estas desafios e dar “salto de qualidade”, ainda restará uma fronteira que precisaremos atravessar: a da Ciência, tecnologia e Inovação. Esta sim poderá exponencializar nossos resultados.

A ciência, a tecnologia e a inovação (CT&I) são, no cenário mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a democratização de oportunidades.

De acordo com a UNESCO, “a ciência é o conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis, obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos”; enquanto “a tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos diretamente aplicáveis à produção ou melhoria de bens ou serviços”.

Vejo com muita felicidade a vontade de várias instituições, sejam elas atuantes no campo do ensino, do setor empresarial, dos centros de pesquisa e do nosso Governador Gladson Cameli, juntamente com as diversas secretarias e órgãos de Governo, em criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em nosso estado.

Algumas relevantes iniciativas já estão sendo realizadas, com a expectativa de serem concretizadas ainda neste ano, como a formação de um grupo de trabalho envolvendo as diversas instituições afins, a elaboração do Plano de Ação para a Ciência, Tecnologia e Inovação – PACTI-AC e o plano para concepção do nosso Parque Tecnológico, que carinhosamente estamos denominando “Bairro ou Distrito Tecnológico”.

Com estes importantes documentos certamente teremos as condições favoráveis para agregar a componente CT&I em nosso processo de desenvolvimento, gerando novas perspectivas principalmente para nossos estudantes e futuros profissionais, permitindo a saltar posições do nosso estado no ranking de competitividade.

No dia de hoje comemora-se o dia Mundial da Ciência e Tecnologia e neste dia podemos dizer que estamos construindo algo positivo para alavancar este tema em nosso estado, e neste sentido, quero primeiro parabenizar a todas as instituições que vêm atuando nesta área, como por exemplo a UFAC, IFAC, SEBRAE, Fórum Empresarial de Desenvolvimento e Inovação, GeoLab, TCE, SENAI, Governo do Estado, AMAC, Prefeituras, SEBRAE, INPA, e-Amazônia, MCTI, que dentre outras tem sido sim nossos pilares da tecnologia e inovação.

Ao mesmo tempo quero agradecer a todas instituições que estão depositando credibilidade em nossa ação de retomada ao plano Ação para a Ciência, Tecnologia e Inovação – PACTI-AC e o plano para concepção do nosso Parque Tecnológico.

Com tudo isso podemos afirmar: “estamos no caminho para darmos o “Salto de qualidade” que nosso estado merece”.

Assurbanipal Barbary de Mesquita, Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre