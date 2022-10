Abono salarial é pago a 1,1 milhão de trabalhadores nesta segunda-feira

Com o objetivo de discutir as inovações voltadas para a tecnologia da informação, o Senac realiza de 17 a 20 outubro o Webinar Semana da Tecnologia Senac. O evento será sempre às 17 horas (19 horas, horário de Brasília) pelo canal do YouTube do Senac Goiás em www.youtube.com/senacgoias

A programação contará, no primeiro dia, com a palestra sobre “Ciência, tecnologia e inovação: Quais os Impactos no Dia a Dia no Comércio Brasileiro”, com o professor Celso Camilo, mestre e doutor em Inteligência Artificial (IA), membro fundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA-UFG), professor associado da Universidade Federal de Goiás, professor visitante da Carnegie Mellon University, entre 2015 e 2016, e professor visitante do IITGN – Instituto de Tecnologia da Índia.

O segundo dia do evento será dedicado para a “A Importância da Segurança Da Informação dentro das Empresas”, com o professor Luciéliton Mundim, que atua há 28 anos no mercado, é pós-graduado em Segurança de Redes, diretor de tecnologia da NOX5 Offensive Security e InovaTI Sicoob.

No terceiro dia, o tema será “Por que o Metaverso e as Criptomoedas são Importantes para o Comércio Brasileiro?”, com Bernardo Mendes, que há 10 anos atua no mercado de entretenimento, entrou no mundo dos games ao trabalhar na implementação da ESL no Brasil, uma das maiores de conteúdos e eventos gamer do mundo, liderando todas as unidades de negócio e desenvolvendo projetos para as maiores publishers do mundo.

No quarto e último dia de evento, “Mundo Real ou Metaverso? IA Qual o Impacto nos Próximos Anos no Comércio Brasileiro?”, com Dov Gilvanci Levi Najman Sousa, que além de contador, participou dos programas de Executive Education em Empreendedorismo (Babson College), Capital Markets (Indiana State University), Wealth Management (Wharton Business School) e Gestão de Empresas Familiares (Yale University), CEO da Zahav Investments, gestor de British Virgins Islands (UK Jurisdiction), com atuação nos EUA, Singapura e Suíça.