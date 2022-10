Acreanos já pagaram R$ 3,6 bilhões de impostos em 2022, 11% a mais que no ano passado

O Impostômetro, plataforma da Associação Comercial de São Paulo, atingiu na noite desta sexta-feira (14), a marca de R$3.645.278.751,55 em 2022 no Acre, em torno de 11% a mais que em 2021.

No ano passado, entre 1º de janeiro e 14 de outubro, o acreano havia pago R$3.269.949.492,88. O crescimento confirma que a política de redução da carga tributária influencia alguns produtos mas não remove o peso dos impostos das costas dos acreanos.

Estes são os montantes pagos pelos contribuintes acreanos aos governos federal, estaduais e municipais desde o início do ano. Entram na contabilidade impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária.

Para o levantamento das arrecadações federais a base de dados utilizada é a Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União, e IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As receitas dos estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária, das Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, dos Tribunais de Contas dos Estados.

Para fins de estimativa dos valores ainda não divulgados pelos órgãos acima, o Impostômetro utiliza os dados de arrecadação do igual período do ano anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo dos três anos imediatamente anteriores.

As projeções das arrecadações futuras são também feitas com base no crescimento médio dos tributos, nos três anos imediatamente anteriores, com ajustes de acordo com as sazonalidades.