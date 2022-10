Dupla é presa com 10 kg de cocaína após troca de tiros na BR-317

Dois leilões serão realizados no próximo dia 17 da Vara Única de Xapuri e 3ª Vara Cível de Rio Branco, com o direito de posse de uma chácara no Seringal São José, uma minicentral de ar condicional de 18 mil BTUs, um terreno no bairro Sibéria e uma motosserra. Já na venda pública da capital acreana há um terreno na Cidade do Povo.

No dia 20 de outubro, ocorre o leilão da 1ª e 2ª Varas Cíveis de Cruzeiro do Sul, o qual está disponível uma edificação de dois andares na Avenida Copacabana, um galpão no bairro Remanso e dois carros.

A Vara Única de Epitaciolândia tem a carcaça de uma moto e um caminhão para arrematação e a 1ª Vara Cível de Rio Branco, um ar condicionado 60 mil BTUs. Para ambos, é possível enviar lances até o dia 21.

Todos os leilões ocorrem na modalidade eletrônica, portanto é necessário realizar um cadastro prévio no site da leiloeira. Os imóveis e veículos podem ser parcelados com entrada de 25% do valor total. Para imóveis pode se parcelar em até 30 vezes e veículos em até seis vezes.